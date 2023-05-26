菜花是一種常見的性傳染病，也被稱為人類乳突病毒（HPV）感染，泌尿科醫師表示，男性遭感染機率高於女性，會有4種症狀，例如在陰莖周圍的疣塊，或輕微的皮膚變化，由於大多不痛而易被輕忽。值得注意的是，一旦得到此病，治療後也易復發，且男性可能會於年紀漸長或免疫力差時，罹患陰莖癌或肛門癌。

新店慈濟泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，菜花病毒會在皮膚和黏膜上引起生長，通常以性行為傳播，男性得到的機率通常高於女性。

他今（26日）受訪時表示，男性罹患菜花，雖可於外生殖器觀察到，但通常沒有不適感，且治療（電燒治療）後仍可能復發，病毒持續存在於皮膚表層，等人體免疫力較差時再度反撲，「可能會讓男性在60歲後引發陰莖癌、肛門癌。」因此預防勝於治療，也就是性行為時要做好防護措施。

遭感染時會有4種症狀。

1. 生長的疣塊：生長在外生殖器或肛門周圍的疣塊，常為粉紅色或灰色，表面光滑或凸起，有時如同樹枝般分叉。疣塊通常不會疼痛，但可能會在性行為或排便時感到不適。

2. 皮膚變化：有時菜花不會形成明顯的疣塊，而是引起輕微的皮膚變化，可能是紅斑、斑點或小凸起，通常出現在外生殖器周圍，也可能出現在肛門周圍。

3. 不正常的出血：因疣塊可能會在摩擦時破裂，在性行為後菜花可能會引起不正常的出血。這類出血通常不嚴重，但若持續存在，應儘速就醫。

4. 肛門不適 ：若疣塊生長在肛門周圍，可能會引起肛門不適，例如痛、灼熱感、搔癢或刺痛感。