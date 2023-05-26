「綠衫軍」塞爾提克還沒打算這麼快收拾東西回家放假！塞爾提克26日在自家主場展現平均且強大火力，包含塔圖、傑倫布朗、史馬特與懷特4人得分全都破20，攜手幫助塞爾提克110比97撲滅熱火，目前仍在東區冠軍賽處於2勝3敗落後，接著28日回到邁阿密進行的G6將很關鍵。

塞爾提克首節就發動強大三分球攻勢，轉眼打出14比0猛攻，拉開領先差距到雙位數，更靠懷特首節結束同時壓哨三分球，打完首節取得35比20領先；來到次節，塞爾提克一度擴大領先到20分，打完上半場，已有4人得分上雙的塞爾提克61比44領先。

熱火下半場雖然嘗試追分，可惜仍陷失誤過多與命中率偏低問題，也讓塞爾提克末節開始連罰6球，擴大領先到24分，眼見雙方差距始終無法縮小，熱火也把吉米巴特勒、阿德巴約等主力提前換下休息，打到最後3分20秒，綠軍喊出暫停換下主力，畢竟他們已經勝券在握。

懷特單場飆進6顆三分球，攻下全場最高24分，史馬特也拿23分，塔圖交出21分、11助攻與8籃板的接近大三元表現，傑倫布朗21分；熱火以鄧肯羅賓生18分最高，阿德巴約16分、8籃板，海史密斯15分，吉米巴特勒與凱利伯馬丁各有14分。