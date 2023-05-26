大拇哥證券投顧綜合整理三大投行看好日股的三大原因。TAROBO大拇哥投顧表示，第一，經濟基本面轉佳，日本新核心CPI創了20多年來的新高，而春季薪資談判結果也顯示薪資漲幅高於預期，這部分除了歸因於全球通膨環境的影響，同時也反映了過去30年來企業提高資本效率和改善企業體質的成果，提升了獲利能力，並正向反饋到薪資上，進而帶動了核心通膨的上升。

根據高盛的統計，日本家庭資產中有一半的資金停泊在貨幣與存款中，而投入市場的比例只有不到一成。參考歐美經濟體的經驗，若日本通膨穩步回升，則國內資金勢必也需要尋求收益較高的產品，這可能是近期岸田首相呼籲資產管理改革的原因之一。

第二，企業「獲利能力」較過去10年有大幅成長。TAROBO大拇哥投顧說，去年第四季度超預期的業績顯示出企業體質正在逐漸改善，此外，東京證券交易所對低股價淨值比（P/B ratio）的長期結構性改革也可能提高股價表現。根據摩根史丹利統計，去年以來，日本公司宣布的回購金額正在創新高，同時日本企業的配息率也是安倍經濟學之後新高，這些都反映在企業的年報或是公開文件中，提及「獲利能力」的次數也較過去10年有大幅成長。

除了以上基本面的因素，第三原因是基於避險因素。TAROBO大拇哥投顧說，市場資金關注日本也存在避險因素，隨著歐美經濟可能陷入衰退，以及地緣政治和大陸監管的不確定性，長期投資資金開始重新調整其全球配置。根據摩根大通的觀察，從今年4月開始，外資在日本股市的現金股票買盤超過了期貨買盤，這被視為長期投資者進入市場的跡象。

TAROBO大拇哥投顧認為，隨著日本企業基本面的改善和走出長期通縮的環境，加上沒有通膨過高的擔憂，日本可以維持相對溫和寬鬆的貨幣政策，這些因素都有利於企業經營，然而，需要注意的是，今年市場仍然關注歐美衰退的風險。一旦出現風險性事件，歐美股市修正，日本股市也難以倖免。此外，日幣作為避險貨幣，也需留意日幣若大幅升值對股市造成的下行風險。