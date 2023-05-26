根據信義房屋統計，今年第一季桃園市住宅成屋平均單價及總價雙雙創下新高，不分屋齡的各類型住宅（但排除預售物件）平均單價為26.1萬、平均總價1146萬，與2021年第一季相較，漲幅分別為24%、21%。信義房屋桃一區協理詹智偉分析，去年下半年起交易量降溫，但截至目前價格盤整趨勢仍不明顯，主要因桃園有人口紅利，剛需強勁，加之通膨仍存在，房價要修正本來就不容易，才會造成Q1單總價仍創高。

信義房屋統計Q1桃園公寓、大樓、華廈、套房、透天物件等住宅成屋平均成交單價與總價，雙雙創下統計以來新高；再看各主要行政區的價格表現，桃園區單總價均高，平均單價27.8萬，平均總價1443萬，蘆竹區也不遑多讓，平均單價28.6萬、平均總價1284萬，另如龜山區平均單價28.8萬、平均總價961萬，八德區平均單價24.1萬，但平均購屋總價1082萬，中壢區則是平均單價25.0萬、平均總價890萬。

2021Q1~2023Q1 桃園市住宅成屋平均單、總價。（圖/信義房屋 提供）

詹智偉分析，根據最新人口統計，桃園市今年4月底人口總數已達到歷史新高的229.6萬人，近10年增加25.2萬人，成長幅度超過1成，為六都之冠，加上人口組成相對也比較年輕，龐大的人口紅利成為房市強勁的剛性需求，許多原本就人口稠密的區域，加上近年雙北客移入，即便去年下半年以來交易量略有降溫，價格盤整亦不明顯。

詹智偉表示，大環境尚有通貨膨脹議題，再加上對雙北客而言，桃園房價基期仍較雙北低，購屋時對於價格的接受度也會比較大，在在都是支撐桃園房價不跌反漲的關鍵。除此之外，部分行政區2房產品交易的比例有提高，也會是單價有所支撐的另一原因。

詹智偉也觀察目前市場情況，與去年下半年相較，交易量也逐漸回溫趨勢，但「的確還不到去年Q1以前的熱度」；目前進場的買方以自住需求居多，多鎖定總價800至1500萬的物件，而這樣的總價區間，依各主要行政區的房價水位有所不同，例如在平鎮區有機會買到屋齡較新的3房產品，但若是在青埔地區，則建議鎖定屋齡新，但格局為套房或2房的產品。