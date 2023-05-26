路透社報導，境外使用者無法進入福建省統計局官網。（圖／擷取自福建省統計局網站）

路透社25日報導，隨著北京當局更加聚焦資訊安全，部分境外使用者表示，他們無法進入提供福建省官方經濟和人口數據的網站。目前還不清楚被擋的原因，但部分中國大陸金融和學術資料庫網站也出現海外使用者無法進入的情況。

多名知情人士告訴路透社，部分海外使用者發現無法進入福建省統計局的網站。一名駐新加坡的研究員表示，他從3月開始碰到無法連上的情況。其他人則表示，最近才發現有這類情形。

因機密性質而要求匿名的使用者指出，對於一些外商調研公司、經濟學家、金融機構來說，這些數據是重要的資料來源。

這些使用者表示，隨著中美緊張升溫，中國大陸近年來對海外開放的政府附屬網站越來越少，但福建省政府網站禁止海外使用者進入實屬罕見。

一名要求不具名的福建省官員表示，該省統計局正在「研究目前的情況」，但未透露更多的訊息。

報導稱，這類限制措施對原本已苦於更嚴格的監管規定和地緣政治緊張的投資人來說，更是雪上加霜。

倫敦國王學院教授中國大陸和東亞商業的孫新（Xin Sun）指出：「福建省的案例若是深思熟慮後所做的決定，將樹立前例，其他地方或政府當局可能跟進。」

不過，使用者表示，其他省統計局的官網目前仍可以正常使用。路透社的檢視顯示，福建省的網站在中國大陸可以進入。

2名駐香港的對沖基金投資人指出，福建省的重要性之所以遠超過中國大陸其他省分，主要是因為台海緊張升高之際，部分外國投資人密切追蹤福建省，希望藉此一窺軍事活動的蛛絲馬跡。

孫新指出，中共以國安為由，限制海外取得國內資料管道的態勢很明顯。「在和西方地緣政治緊張，中共更加關切國家安全的情況下，和西方的任何往來恐淪為政治化事件。」