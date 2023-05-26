檢調獲報，新北市石碇前區長李浩榕、工務課技士黃志仁涉嫌在4年承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，利用職務機會，收受廠商賄賂，洩漏標案底價，護航廠商得標，涉嫌圖利、洩密、貪汙及違反《政府採購法》等罪嫌，李男目前已遭檢方聲押禁見。對此，石碇現任區長劉彥伯表示，本案進入檢調司法程序中，公所會全力配合檢調調查。

另外，李男目前擔任新北市環保局專委，依據公務人員懲戒法，若遭法院羈押，市府將停止其職務。

據了解，李、黃2人否認收賄，但調查局蒐證發現，李經常與涉嫌行賄的業者李植慶等人餐敘，接受飲宴招待，甚至在開標前後與李男頻繁接觸，北檢26日訊後聲押禁見李、黃2人。

據調查局發現，李浩榕為人海派，經常參加業者飲宴，屢遭檢舉，由於李浩榕任職石碇區長期間，歷年的石碇區災害緊急搶修復建作業工程，幾乎都由包商李植慶的公司得標。

調查官跟監「行動蒐證」以及通訊監察發現，李浩榕經常與李植慶餐敘，甚至李植慶曾手提「可疑物品」，與李浩榕、黃志仁見面，因此裡面究竟為現金賄款或禮物，仍待調查。

檢調認為，李、黃及王等人涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款違背職務收賄、第6條第1項第4款圖利、《刑法》第132條第1項洩密、《貪汙治罪條例》第11條第1項違背職務行賄、《政府採購法》第87條第3項詐術投標等罪嫌。