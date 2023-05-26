強颱瑪娃持續朝西前進，氣象專家賈新興指出，依照目前路徑來看，下周一（29日）清晨有機會發布海上颱風警報；天氣風險分析師吳聖宇表示，瑪娃強度驚人，預估瞬間最大風速將達每秒78公尺，「如果成真，絕對是經典中的經典。」

賈新興在YouTube頻道表示，瑪娃在下周一之前路徑穩定，下周二（30日）走到呂宋島東北東方，速度減慢，代表環境氣流變化，路徑不確定性仍大，周日才會較明朗；賈新興表示，以目前速度及方向來看，下周一清晨有機會發布海警。

根據氣象局資料顯示，瑪娃今天上午8時中心位置在北緯15.1度、東經139.2度，以每小時29公里速度向西北西進行；中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120 公里。

吳聖宇在臉書發文指出，未來瑪娃中心附近最大風速預估可能來到每秒63公尺，瞬間最大風速每秒78公尺，「如果成真，那絕對是經典中的經典，先留個紀錄。」