洪福源表示，去年度雖然面臨經營的困境，但台化合併營收3798億9656萬元、年成長3.9%，合併稅前利益只有95億8958萬元，年衰退80.9％，檢討其原因，主要是中美貿易摩擦持續，烏俄戰爭引發能源價格高漲，全球通膨飆升，美國為抑制通膨連續升息，以及大陸防疫的動態清零政策，限縮了社會活動，上述重大事件導致整體市場消費萎縮，加上大陸新產能投放供需失衡，雪上加霜，壓抑產品需求與價格，整個市場蕭條。

洪福源進一步表示，2022年西德州原油年平均每桶94.33美元，比2021年上漲38.5％，同樣的輕油也漲21.1％，可是石化、塑膠產品卻是不漲反跌，特別是塑膠製品全面下跌，市況較好的苯也僅上漲11.6％，不如原料輕油的漲幅。在買漲不買跌的心理下，下游客戶以剛性採購為主，維持低庫存營運，價格無法回到正常水準，加上能源成本增加，壓縮產品利潤，使得台化經營狀況自下半年由盈轉虧。

台化111年度歸屬母公司稅後利益為73億5953萬元，每股稅後盈餘1.26元，今日股東會也通過每股分配現金股利0.95元。