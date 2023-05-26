交通事故死亡數仍未好轉，「行人優先行動綱領」提4面向19方案。（截自行動綱領文件）

根據交通部統計，今年第一季交通事故死亡812人，其中行人占103人，較去年同期增加2人，情況仍未好轉。今年交通部、內政部及教育部於昨（25）日行政院院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，提出4面向19項行動方案，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心。

交通部指出，今年1至3月交通事故死亡人數是812人，其中行人是103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形；行人死亡人數中，六都合計63人，明顯高於非六都的40人，而非六都中又以彰化縣較嚴重。以行人每十萬人死亡來看，基隆市居冠，超過1人以上；新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前3名是台北市、台南市及基隆市，交通部呼籲縣市首長應更加重視，並訂定今年目標行人死亡人數達歷年最低。

交通部表示，為降低行人交通事故死傷，「行人優先交通安全行動綱領」列出工程、教育、監理及執法4面向，並提出19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項最多，主要在建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數趨勢一致呈現增加情形，本次行動綱領監理面向提出5項；教育面項3項、執法面向2項，監理、教育及執法主要建立國人正確用路觀念及導正違規行為。

交通部表示，為推動行人安全，中央及地方縣市應並重及分工合作，由中央負責政策法令，地方縣市落實執行。交通部已訂有考核機制，包括5至7月周周視導縣市行人安全環境改善情形，每月於記者會中公布執行績效，並於年度道安考評，將行人納入考評項目。