香港01引自路透社報導稱，阿根廷正與中國大陸展開磋商，討論延長及擴大貨幣互換額度。

報導引述來自阿根廷政府的消息人士稱，阿根廷央行正在推進更新互換協議，並討論把金額增加至不受限制的可能性，目標是在5月底前準備好協議，以便簽署。

上述消息人士又表明，預計阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）與央行行長佩斯（Miguel Pesce）會在5月29日至6月4日訪問中國大陸。

兩國目前貨幣互換協議總額為1300億元人民幣（188.1億美元），阿根廷可自由使用約50億美元。兩國於1月時啟動可使用的金額，以幫助提振陷入困境的阿根廷比索。

據了解，因為乾旱氣候影響農產品出口，加上國內政壇紛爭等因素衝擊，2022年11月時，阿根廷先是提高與中國大陸的換匯額度至50億美元，尋求加強阿根廷的外匯存底。阿根廷央行今年1月再與中國大陸正式擴大貨幣互換協議。

而在當地時間4月26日馬薩更進一步宣布，開始以人民幣而非美元支付中國大陸進口商品的費用，據阿根廷政府當時聲明稱，阿根廷目標在4月以人民幣支付約10億美元的中國大陸進口商品，此後每月約7.9億美元的進口商品，也將以人民幣支付。