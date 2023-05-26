中美關係長期處於緊張狀態，去年11月兩國元首峇里島峰會之後才稍微緩和。今年2月的氣球事件又令兩國關係陷入僵局，美國國務卿布林肯延後訪華，雙方高層暫停往來，直至5月上旬王毅與蘇利文在維也納會面才破冰。

香港《星島日報》報導，儘管長達3個月兩國高層似乎沒有交流，但私底下外交奔走沒有停歇。中國人民外交學會官網披露，「3月21日至29日，外交學會理事會顧問、前駐美大使崔天凱一行訪問美國華盛頓和紐約，廣泛會見美政、商、學各界人士，就中美關係和雙方共同關心的問題坦誠深入地交換了意見。」

美國《華爾街日報》報導，崔天凱在華府會見美國國家安全顧問蘇利文、副國務卿舍曼，傳達北京有意在俄羅斯與烏克蘭交戰期間扮演和事佬。報導引述知情人士說，崔天凱會見時表達「中國無論怎麼做、怎麼說，美國都會加以阻撓」的挫折感，代表團帶回北京的訊息是華府希望兩國更深入溝通。

值得注意的是，崔天凱4月曾接受央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》專訪指出，中美之間需要對話，但要克服兩個問題，第一是要平等互相尊重，第二是需要言而有信。他說，現在經常看到中美之間相當高層級的交往，美國表態好像也還可以，回過頭去馬上就提升跟台灣的官方關係，馬上就繼續賣武器給台灣，甚至幫台灣在國際上去搞國際空間，再抹黑中國，然後是脫鉤斷鏈，制裁中國企業。

《星島日報》指，近日新任中國駐美大使謝鋒履新，中美商務部長也將會晤，兩國關係表面緩和但仍脆弱。北京對華府是聽其言觀其行，基本上維持鬥而不破。