桃園市八德區88歲邱姓阿嬤日前出門忘了怎麼回家，獨自坐在1間通訊行，八德警方獲報，才發現阿嬤就住在一旁。把阿嬤送回家時，家人才說因為找不到阿嬤正準備報案，所幸員警協助。

八德分局四維派出所巡佐古治廣、警員林榮智日前執行勤務時接獲民眾報案在八德區介壽路一段1間通訊行，有阿嬤坐在店裡找不到路回家，請員警處理。警方到場後發現阿嬤拿雨傘呆坐在通訊行椅子上，員警耐心詢問阿嬤年紀，但是無法正常表達，只說住在「附近」，後來員警請阿嬤帶回家找家人，經詢問附近店家原來阿嬤就住在隔幾間眼鏡行的樓上。

家人向警方表示阿嬤住在樓上，中午要叫阿嬤吃飯發現找不到人，且阿嬤患有失智症情形，在住家周圍找尋她的下落都遍尋不著心急如焚，正準備要去報案時就看到警方帶著阿嬤回家，對於警方的熱心積極協助深表感謝之意。

八德分局提醒民眾，家中如有易走失的長輩，可申請佩戴防走失愛心手環或在常穿衣著製作聯繫方式，也可以將每日穿著拍攝記錄，以防若不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。