鐵路便當節1288元滿額禮。（台鐵提供）

台鐵主辦「第8屆鐵路便當節」6月9日至12日於台北車站大廳登場，台鐵表示，今年以「啟程、享食、永續」為主題，有國內外知名鐵道、便當業者和鐵道文化園區共襄盛舉，一同推廣美味特色便當、各地獨特鐵道文化、觀光旅遊及文創商品。

台鐵表示，第8屆鐵路便當節結合舞台主題活動與展區內互動體驗，包括鐵道吉祥物見面會及大遊行、知名作家劉克襄與旅遊節目主持人林惟毅的專家沙龍講座、DIY現場體驗等。今年增加互動體驗闖關鐵路系列活動，只要集滿5點，在指定意象點拍照打卡上傳至Facebook或Instagram，即可獲得「扭蛋機會」。遊戲包含主題互動體驗區3選1（超級拼拼樂、鐵道挑戰賽、誰是鐵道迷）、國內外參展業者的攤位挑戰任務、推廣鐵道安全的運安互動體驗攤位及宣導誠信治理理念的政風攤位任務等。此外，只要於活動期間在展區消費，即可獲得限量滿額禮，滿1288元可兌換復古便當包巾、滿1688元可兌換最美自強號「EMU3000型特仕車」造型旅遊行李束帶。