客製化服務或精準化服務是最近幾年當紅的議題，例如保險業從業人員想規劃特定客戶的保單，幼教業者想為不同的幼兒施以不同的教育與潛能激發，保健食品業者想提供客戶其專屬的客製化營養素，過去的做法可能會是業者自己去籌建一個基因實驗室、設計一個專用的晶片、聘請一群生技專家做檢測、分析與產生報表，再由此分析結果人工調配精準服務內容，這個過程不僅冗長，而且耗資巨大、未來也難以管理。

這種情形與電動車的製造完全相同，因此仿鴻海董電動車開放平台MIH的作法，長佳智能推出了基因檢測開放平台-元基因，將所有涉及基因檢測的上下游資源與技術人力整合於一個共用平台，讓各行各業都可藉由這個平台來完成自己的客製化精準服務。如果企業需要將基因檢測的分析結果與產品對接，也就是由資訊系統自動進行產品推薦，長佳智能也可以專案打造。長佳智能的元基因平台目前已有三項技術獲得多國專利，除了中文版以外，也提供英文版，未來更將提供多國語言版本。在這次正式推出以前，元基因已試行兩年，獲得了四家企業採用並都順利成功上線。