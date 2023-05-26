日籍男子白井寬之在2017年來台參加自行車挑戰賽，賽前試騎時，在中橫公路九曲洞西側隧道口附近，遭落石重擊頭部死亡，他的父母提告求償，一審遭駁回，二審認定交通部公路總局第四區養護工程處沒有防止落石掉落的危險，判決須賠償他的父母429萬多元新台幣及日幣169萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。

家屬提告主張，白井預定在2017年9月10日參加在花蓮縣太魯閣舉辦之國際登山挑戰賽，而於同年月9日上山試騎賽事路線，騎乘自行車途經臺8線中橫公路173＋610公里處，約九曲洞西側隧道口附近時，頭部遭落石重擊。

他的父母說， 兒子雖配戴安全帽仍昏迷失去意識，前額骨及上額骨嚴重骨折，同年9月12日晚間不治死亡，公路總局第四區養工處在事故發生前，沒有做適當之防護措施，有設置及管理上之欠缺，須負賠償責任。

宜蘭地方法院一審判決駁回，台灣高等法院二審認為，養工處明知該路段上方邊坡有落石之危險，卻未及時採取足以防止危險發生之具體措施，其就該路段設置防範落石設施有欠缺，須負國家賠償責任。

高院判決須賠償白井寬之父母精神慰撫金各200萬元，他的父親支出之醫療費用28萬5302元，在台火化作業費用1萬元、在日本支出之殯葬費日幣169萬4932元，共429萬多元新台幣及日幣169萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。