小潔（化名）去年端午節連假邀閨密小芳（化名）到高雄遊玩，晚上回到租屋處過夜時，竟遭室友蘇姓男子侵入房間，蘇男直接蹲在床邊看2人睡覺，還伸手摸小芳大腿、胸部、臀部，甚至舔她腳底，最後用手指性侵得逞，小芳最後拚命叫醒吃了安眠藥的小潔，報警逮人。高雄地院依侵入住宅強制性交罪判蘇男8年，可上訴。

去年6月端午連假，小潔邀約閨密小芳到高雄遊玩，2人吃完晚餐後回到小潔的租屋處，正巧同住室友蘇男正在客廳，小潔便把小芳介紹給蘇男，3人相談甚歡，從深夜聊到凌晨6點，各自返回房內睡覺。

睡前，小潔還叮嚀睡靠近門邊的小芳記得把房門鎖上後，自己吃了安眠藥便昏沈地睡著。小芳半夢半醒之間發現不對勁，聽到房門解鎖的聲音，張眼一瞧發現無異狀，就繼續睡覺。但不放心的小芳再偷偷張眼，發現蘇男已蹲在床邊。

當時，小芳嚇到渾身僵硬，不敢輕舉妄動，蘇男見2名穿著睡衣的女子睡得正熟，便直接伸手撫摸小芳的大腿。小芳為了不打早驚蛇，故意翻身，還偷偷捏小潔的大腿，希望小潔醒來救她。無奈小潔吃了安眠藥，怎麼捏都沒反應。

蘇男食髓知味，直接大膽伸出手指滑進小芳的下體，還狂摸胸部、臀部，最後還把棉被掀起，舔小芳的腳底板後，才滿足地離開。

小芳最後終於把小潔搖醒，小潔聽到小芳遭性侵後，氣到直接衝去蘇男房間質問，同時報警處理。

蘇男承認侵入小潔的房間，但強調當時撫摸、性侵小芳時，小芳並沒有掙扎。蘇男辯護律師也說，蘇男並沒有違反小芳意願，所以只能算是乘機性交或猥褻罪。小芳強調，當時她不敢聲張，是因為害怕蘇男手上拿武器或刀子。

法官認為，蘇男侵入小潔房間屬實，對小芳的性侵行為已造成她心理嚴重恐懼，目前甚至得服用抗憂鬱症的藥物。考量蘇男僅坦承部分犯行，小芳也不願與其和解，最後判蘇男8年，可上訴。

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