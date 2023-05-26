花蓮市區最便利的明義街與自由街中間路段公有停車場，逾100個停車格近日畫上槽化線禁止停車，引發民怨。（羅亦晽攝）

花蓮市區最便利的明義街與自由街中間路段公有停車場，逾100個停車格近日畫上槽化線禁止停車，引發民怨。（羅亦晽攝）

花蓮市停車格數供不應求，其中市區最便利的明義街與自由街中間路段公有停車場，逾100個停車格竟畫上槽化線禁止停車，引發民怨。縣府建設處表示，因該土地非縣府權屬，正辦理移轉程序，必須恢復道路與路肩樣貌，待土地移轉後，盼趕在端午連假前完成車道與車格的畫設作業。

花蓮遊客多，市區停車需求量大，建設處近期陸續新增路外停車場、路邊停車格等，加上既有的停車格，共有近2000個提供使用，但每到假日仍然一位難求。

未料位在花蓮市金三角商圈及文創園區中間，為市區最方便的明義街與自由街中間路段公有停車場，共113格停車格這幾天卻被畫上槽化線，周圍還擺放三角錐，禁止停車，僅路旁的97格停車格可以停車，讓民眾相當傻眼，怒批「假日都沒車位了還用成這樣」、「真的是幸福花蓮」、還有人戲稱「香榭大道要延伸了」。

對此，建設處交通科長張筱雲表示，明義街與自由街中間路段的土地權屬因非縣府所有，正在辦理土地移轉程序，才會恢復成道路與路肩樣貌，之後土地為縣府所有後，將完善評估沿線的車道與車格，預計在暑假前畫設完畢，但考量端午連假縣內恐湧入大量車潮，會努力趕在連假前完成。

張筱雲說，基本上該地區土地面積有限，停車格數不會與先前差太多，目前朝智慧停車專區方向辦理，盼能打造友善及方便的停車環境。