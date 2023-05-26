義大利學者安多尼諾向「蟻報」表示，義國2019年簽署一帶一路的時空背景以商業利益為主要考量，淡化背後的政治價值。但今天義大利處於完全不同的國際情勢，羅馬可透過使用「黃金權力」為一帶一路爭議解套。

「蟻報」（Le Formiche）25日報導，杜林（Torino）大學教授安多尼諾（Giovanni Andornino）說，與2019年3月義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署一帶一路當時的國際環境相比，現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所處國際情勢已更加險惡，使梅洛尼在是否續簽一帶一路的決定上顯得更加困難。

安多尼諾說，在幾年的時間裡，可以觀察到美中關係急劇且持續地惡化，從歐盟將中國人納入歐盟的全球人權制裁制度，北京透過「國家安全法」加緊控制香港，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行起源的爭論，再到烏克蘭戰爭這幾個宏觀事件。

安多尼諾說，當時孔蒂將此視為一項純粹商業利益的倡議，淡化背後代表的政治價值；如今都顯示一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）已不能再用當時的角度來看待。

安多尼諾說，今天義大利正處於一個完全不同的階段，一帶一路所能帶來的政治價值在很大程度上已不如以往。而這幾年義大利當局常使用的「黃金權力」（golden powers）讓他想到，羅馬可以透過黃金權力的使用來保護國家利益。在這種情況下，不續簽一帶一路可被解釋為是一種象徵性行為，保護義大利不被外部壓力所支配。

2012年義大利政府制訂「黃金權力法案」（golden powers），賦予義大利政府特殊國家權力，保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」。義大利內閣可透過行使「黃金權力」，讓義大利國家發展署得以介入重要戰略生產部門，避免落入非歐盟成員實體。至今，義國至少動用過7次黃金權力，其中6次與中國有關。