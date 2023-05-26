中國商務部表示，王文濤25日在赴美國參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠、專業、建設性的交流。中方就美對中的經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通管道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

中國商務部此前公布，王文濤25至26日赴美國參加亞太經濟合作組織貿易部長會，除與雷蒙多會面，還會與美國貿易代表戴琪舉行會談。

根據美國商務部官網公布，雷蒙多與王文濤會面，雙方就美中經貿關係，包括兩國貿易和投資的整體環境以及潛在合作領域，進行了坦誠而實質性的討論。

雷蒙多就中國近期接連對在中營運的美國公司所採取的行動表達擔憂。

美國商務部表示，本次會面是持續努力保持開放溝通管道和負責任地管理雙方關係的一部分。

中美經貿首長上次會面是2022年11月18日，王文濤在泰國曼谷APEC領導人非正式會議期間應約會見戴琪。