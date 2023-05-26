主要是輝達看好人工智慧（AI）需求而帶動本季營收創新高，讓輝達股價狂飆24％收379.8美元創新高，帶動晶片類股大漲。

輝達25日盤中高點逼近400美元，來到394.8美元創盤中新高紀錄。

海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭德（Chris Rolland）在報告中形容輝達財報與財測令人亮眼的程度是「深不可測」，並認為輝達對AI的看法就像在大家眼前展開一場新的淘金熱潮。

他把輝達的目標價從350美元大幅調高至450美元。

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