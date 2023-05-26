池昌旭近日在IG發布限動出現了台北101的畫面，疑似本人就在台北，讓台灣粉絲為之瘋狂，邀請他擔任代言人的雷達表（RADO）也順勢發布形象廣告，池昌旭身穿黑色皮衣佩戴雷達Captain Cook庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表，帥氣地跨上重機在都市裡奔馳，讓人為之傾心。
35歲的池昌旭出道14年，以韓劇《奇皇后》、《Healer》等作品奠定地位，是帥氣亮眼的歐巴男神，他在廣告佩戴的雷達Captain Cook庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表，是以1962年的經典骨董表為靈感，表殼以高科技陶瓷材質打造，鏤空面盤的設計更添時尚品味，搭載Calibre R808機芯，具備動力儲存80小時。
池昌旭在影片中騎著重機疾馳在都會大道，彰顯出陽剛俊美的一面，完美詮釋Captain Cook庫克船長腕表不妥協的個性與時尚魅力，充滿了永恆的戲劇張力和探險精神。
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