中華民國憲法講明 大陸是固有疆域 賴反92共識 公然叛國憑啥爭大位？ 2023/05/25

民進黨主席、總統參選人賴清德日前表示，若接受九二共識等於放棄台灣主權，代表國民黨參選北市大安區立委的羅智強認為，中華民國憲法目前就是一國兩區的中華民國憲法；賴清德若不接受九二共識，應立刻做「三件事」。

對於賴清德稱接受九二共識就是放棄台灣主權，羅智強昨(25)日在政論節目《庶民大頭家》中諷刺道，這句話等於公然批評總統蔡英文喪權辱國。羅智強進一步指出，九二共識有很多種解釋面向，他認為的九二共識就是一中各表共識、一國兩區共識，因此中華民國憲法就是一國兩區的的中華民國憲法；現行的兩岸人民關係條例就是一國兩區的兩岸人民關係條例；現行的陸委會更是一國兩區下的一國兩區委員會。

若賴清德不接受九二共識，羅智強認為賴清德應做三事，包括若當選總統立刻宣布台獨、廢掉一國兩區的中華民國憲法、兩岸人民關係條例，更要廢掉陸委會。

羅智強也提到，曾說過兩岸開放直航會木馬屠城的賴清德，如今為選舉卻稱統獨不是問題、高唱和平保台，讓他不禁直呼台獨金孫已死。羅智強呼籲賴清德要有點骨氣，不要讓台獨金孫含淚躺在棺材裡，若要讓台獨金孫復活，先把一國兩區的憲法、 兩岸人民關係條例以及陸委會廢除。