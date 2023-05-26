總經理杜書勤表示，2022年陽明雖然營運「先盛後衰」，但是因為上半年營運確實非常好，貨運價格量都高檔，下半年因為戰爭、通膨、利率上升等因素都影響經濟復甦，加上塞港緩解，下半年急轉直下，正常運能恢復也使得需求減少供給增加。陽明2022年全年稅後淨利仍來到1,806億元的歷史新高，每股盈餘51.71元，創下空前紀錄，但希望不會是絕後。

臨時動議股東提及是否實施庫藏股，董事長鄭貞回應指出，去年股東會有股東有類似意見，公司都有在考慮，但實施庫藏股後有兩個情況，一是需要員工依照成本購回，若員工沒購買要註銷股本，他認為，實施庫藏股對短期股價有激勵，但長期仍要看基本面。陽明目前是要厚植實力，股東提出意見會認真研究及動態評估，若有決議會進行公告。

小股東也針對未來兩年股利發放有所疑慮，鄭貞茂表示，陽明2020年開始獲利，過去兩年創下很高獲利，航運業是高度波動行業，內部有平衡股利政策的共識，以確保營運穩健，未來現金周轉沒問題，會盡力發放股利，除非景氣嚴峻，則會保守發放。