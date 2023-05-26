明星夫妻檔歐陽龍與傅娟二女兒歐陽娜娜頂著星二代光芒出道，全力衝刺大陸演藝事業，近日出席時尚活動，身穿一襲紅色禮服，展現婀娜多姿的儀態，女人味爆棚。

歐陽娜娜在大陸參加完第二屆栩栩華生時尚文化大賞，24日開始陸續透過社群PO當天的照片，只見歐陽娜娜將頭髮全部紮起，露出小巧的V字臉，身穿名設計師吳季剛同名品牌Jason Wu 2023秋冬系列的豔紅禮服，襯托雪白的肌膚，而平口和大露背的設計，以及腹部抓皺的細節，不但展現歐陽娜娜的好身材，亦有良好的修飾效果，歐陽娜娜整個人的氣質變得典雅，很有女人味。

歐陽娜娜也在文中指出，在這場時尚活動中遇到很多熟悉的好朋友，感到非常的高興，抓緊機會與朋友們合影。貼文出爐後，歐陽娜娜的優雅造型受到大部分的人稱讚，紛紛留言：「復古公主來啦！！太美啦寶貝！」、「美到說不出話」、「紅裙好漂亮」、「努力健身的效果讓寶貝的肩頸完美體現」、「你好適合紅色啊」。