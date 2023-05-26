明係今日股東會承認111年度財報，111年度全年營收為新台幣33億2仟257萬元，較110年成長84.76%；稅後盈餘1億7仟650萬元， 較110年成長260.59%。
明係產品定位在中高階車種、E-Bike的市場，近期營運來看，法人預估，第2季營收表現持續第一季成長動能，整季EPS有望同於上季1.29元表現。
法人認為，在產能稼動率達到最佳化，料件來貨穩定，逐步提升達交率，有望帶動營運表現同於上半年表現，全年來看營收與獲利表現也能維持去年水準。
明係(6804)今(26)日舉行股東會時指出，因受疫情、通膨、升息因素影響，目前自行車產業受到市場庫存調整，中低階車種供需需求修正中，中高階車種以及E-Bike需求受到庫存調整影響較小，揮別疫情造成缺料、缺櫃之情況，產業供需已漸漸回穩改善。
明係今日股東會承認111年度財報，111年度全年營收為新台幣33億2仟257萬元，較110年成長84.76%；稅後盈餘1億7仟650萬元， 較110年成長260.59%。
明係產品定位在中高階車種、E-Bike的市場，近期營運來看，法人預估，第2季營收表現持續第一季成長動能，整季EPS有望同於上季1.29元表現。
法人認為，在產能稼動率達到最佳化，料件來貨穩定，逐步提升達交率，有望帶動營運表現同於上半年表現，全年來看營收與獲利表現也能維持去年水準。
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