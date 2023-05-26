明係今日股東會承認111年度財報，111年度全年營收為新台幣33億2仟257萬元，較110年成長84.76%；稅後盈餘1億7仟650萬元， 較110年成長260.59%。

明係產品定位在中高階車種、E-Bike的市場，近期營運來看，法人預估，第2季營收表現持續第一季成長動能，整季EPS有望同於上季1.29元表現。

法人認為，在產能稼動率達到最佳化，料件來貨穩定，逐步提升達交率，有望帶動營運表現同於上半年表現，全年來看營收與獲利表現也能維持去年水準。