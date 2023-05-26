新北市家庭教育中心攜手社團法人中華民國社會福利促進協會，日前於思賢國小附幼舉辦全國首創「親職教練－讓愛足夠」個別服務方案，針對家中育有學齡前兒童，且有親職教養服務需求的家庭，提供各項教養知能技巧指導服務。

育有4子的張爸爸說，發現2歲兒子語言發展好像比較慢，但不知道怎麼幫助孩子，老師提供平時和孩子互動的技巧，覺得很實用，回去會試試看。

育有3歲女童的王小姐來說，小孩慢吞吞的特質令她們夫妻頭疼，特別是每天早上出門的時刻最有壓力，試了很多辦法，都效果不彰。老師提出更多和孩子說明自然後果，幫助他們理解事情進行狀況，配合度會更高。家長們期望這次的服務計畫，藉由老師的專業協助，能找到真正有效的方式，改變目前在家庭中因為親職教養產生的家庭壓力，讓家中氣氛能獲得改善。

教育局長張明文表示，家庭照顧者在面臨需求時，常是靠一己之力覓尋資源或尋求親職教養知能的方法渡過難關。新北市政府家庭教育中心結合社區網絡單位，協助家中育有學齡前兒童並有親職教養服務需求家庭，增進個別化教養技巧知能及心理健康，提升照顧者享受親子關係，促進婚姻滿意度。

教育局表示，本次方案，每對親子共有2次服務。首先請15組服務的家長填寫需求表，由福利促進協會進行個案需求評估，並與專業工作人員媒合。第一次與家長面談確認需求，後續進行訪視觀察指導，提供兒童發展諮詢、親職教練（教養知能技巧指導、親子溝通與關係問題）、照顧者情緒調整、手足競爭，夫妻（或伴侶）關係處理與育兒照顧分工協談等五個不同面向服務

思賢國小附幼主任高櫻芷表示，孩子都有個別差異，因此在教養的路上也沒有所謂的對與錯，願意包容、願意陪伴、願意傾聽，相信就是給孩子最大的愛。申請家庭教育中心讓愛足夠的計畫，希望能提供父母一個支持的方向，透過與專業人士的對談得到更有效的教養技巧，讓孩子被接納，感受到安全感，家成為名符其實的避風港。

教育局補充，台灣目前呈現獨生子女化、核心家庭為主流的社會樣態，育兒支持系統薄弱，親職教養的困難外溢影響到婚姻關係滿意度。家庭教育中心作為社區網絡單位，期望推動「親職教練」計畫，強化初級預防功能，降低危險因子擴散，促進育兒友善環境，穩定家庭關係。