美國和加拿大科學家利用人工智慧（AI），發現了能殺死一種致命超級細菌的全新抗生素。

根據今天發表於科學期刊「自然－化學生物學」（Nature Chemical Biology）的新研究，來自加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）和美國麻省理工學院（MIT）的一群科學家，發現了能用來殺死致命超級細菌的抗生素。

這種超級細菌名為「鮑氏不動桿菌」（Acinetobacter baumannii），世界衛生組織（WHO）在「優先病原體」清單中將它歸類為「重大」威脅。「優先病原體」是指對人類健康構成「最大威脅」的細菌家族。

世衛表示，這種細菌天生可以找到新方法來抵抗治療，且能傳遞遺傳物質，讓其他細菌也變得具有抗藥性。

鮑氏不動桿菌對醫療院所、照護機構、需要呼吸器與血液導管的患者，以及因手術而有開放性傷口的人構成威脅。

這種細菌能在環境服務和共用設備中存活很長一段時間，還能透過受污染的手傳染。除了血液感染外，鮑氏不動桿菌也能引發泌尿道和肺部感染。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），鮑氏不動桿菌還可以「定殖」或生存在患者體內，卻又不會導致感染或出現症狀。

英國「衛報」（The Guardian）報導，今天公布的研究結果表明，研究人員利用AI演算法篩選數以千計抗菌分子，試圖預測新的結構類別。結果顯示，研究人員得以找出一種新的抗菌化合物，命名為abaucin。

科學家接著在老鼠身上的傷口感染模型中試用這種新的分子來對抗鮑氏不動桿菌，結果發現這種分子能抑制感染。

協助主導研究的麥馬斯特大學生物醫學及生物化學系助理教授史托克斯（Jonathan Stokes）說：「這項工作驗證了機器學習在尋找新抗生素方面的好處。」

他說：「藉由AI，我們能快速探索龐大的化學領域，大幅提高發現全新抗菌分子的機會。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）