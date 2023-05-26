速姓男子年僅24歲卻身揹8條通緝罪，他冒用郭姓男子身分，竟申請成功連闖多關，取得正式的身分證與健保卡，近日還為了想出國辦護照，持證件到台南鹽水戶政事務所申請人別確認申請書，被發現可疑報警，警方帶回按捺指紋，才發現他是冒用身分的通緝犯，將他逮捕歸案。

速男真正戶籍在新北，到處犯案涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、過失傷害、詐欺、組織犯罪條例等罪嫌，被台北、新北、桃園、新竹、苗栗與高雄6處地檢署發布8條通緝。

速姓男子喬裝郭男，以偽造件連闖多關，持身分證與健保卡到戶政事務所辦人別確認申請書，終遭起疑報警，他見警方盤查仍保持冷靜，主動出手招呼。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

速男2年前隱姓埋名搬到台南，原與女友住在中西區，因與女友分手，再搬到新營區居住，他竟以偽造的郭姓男子身分證，成功在柳營戶政事務所換得「自己照片、郭男身分」的正式身分證，又持新的身分證到健保局新營分局申請到健保卡。

連闖兩關之後，速男近日想到大陸工作，為了辦護照，又到鹽水戶政事務所辦人臉辨別，在申辦人別確認申請書時，戶政員工發現他之前的身分證與現有身分證照片大相逕庭，懷疑冒用，暗中報警。

警方趕到時，速男正準備離開，警員趕緊上前盤查，他卻十分膽大冷靜，面對問題面不改色回答，警方只能將他帶回警局按捺指紋，一舉揭穿他有如「神鬼交鋒」電影情節的冒用身分手法。

速男身分被揭穿，只能認栽，他的通緝案件其中2條需執行，警方另依照偽造文書現行犯，一併移送台南地檢署偵辦。