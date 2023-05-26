宜蘭縣政府消防局南方澳分隊一名彭姓女隊員於2022年12月遭到性騷擾，事後就診醫生診斷需休息2個月，不料彭女申請公傷假休養遭到拒絕，且還被主管言語羞辱、最後只能「被迫」離職。而在昨（25）日的宜蘭縣議會上，議員黃浴沂對此事竟批評受害者，「是在引誘人去看？」、「給人看不一定是對欸」。

針對彭女遭到職場性騷擾一事，黃浴沂昨在議會怒嗆，「給人看不一定是對的，（受害者）為什麼不鎖門，你要引誘人去看喔？」隨即在網路上引發軒然大波。

民眾紛紛到黃浴沂的臉書留言砲轟，「不鎖門代表引誘犯罪？什麼邏輯？你這種邏輯也能當議員喔？重點是女生宿舍會有男性同仁？ 你不檢討男生檢討女生？」、「這番言論女性親友與支持者都應該不會開心吧，女性被偷窺居然還要被檢討是不是要誘惑人家，議員我有聽錯嗎？」、「被你表揚的女性們應該會感到無比噁心，對他們來說應該是種羞辱」、「台灣竟然有檢討被性騷擾者的議員」。

被害者上月曾在立委高嘉瑜、王婉諭陪同下，還原事發當時的情況，指出加害人知道她在洗澡，竟還偷潛入她的寢室並關上房門，她剛好從浴室拿東西，在未穿衣服、毫無防備下撞見加害人，只能立即躲回浴室，在確認加害人離開後打電話求救。被害者還指出，事後自己出現幻聽、恐慌、無法入睡等症狀，醫師判定創傷壓力反應，她後續向分隊請假休養和要求走廊加装監視器，卻開始受到消防局上下的壓迫和霸凌。受害者2月提出留職停薪卻遭拒，於3月被迫提出辭呈。

另宜蘭消防局曾回應，事件發生後即召開性騷擾防治委員會調查，該被申訴人遭記2小過，隔日馬上調離原單位；而彭女事發時，雖備勤屬上班時間，但未出勤在寢室休息，故未達公傷假標準，後續申請補休、病假、休假的3個月期間，消防局都有提供心理諮商輔導，並前往探視。

消防局表示，彭女請假期間有嘗試幫助她盡快返回工作岡位，並沒有強迫離職，2月10日是由家人代提離職，有試著挽回，但彭女仍於3月提出辭呈。若彭對調查、請假事宜有任何疑義，請遵循行政流程提出申訴。

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