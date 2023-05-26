美東強權洋基今（26日）以1比3負於金鶯，迎接2連敗，總教練布恩（Aaron Boone）因抗議好球帶，吞下本季大聯盟最多的第4次遭驅逐出場懲罰。
3局上半金鶯進攻，布恩對於主審莫斯科索（Edwin Moscoso）的判罰相當不滿，上場抗議後遭驅逐，布恩認為自家先發投手施密特（Clarke Schmidt）至少有4顆好球遭判壞球，根據大聯盟官網GameDay顯示，該局交手韓德森（Gunnar Henderson）打席中，2顆壓在官網好球帶線上的球都不受莫斯科索青睞。
莫斯科索賽後表示兩人在爭論過程中，布恩還朝著他的臉上吐口水。這也是布恩近4場比賽中第2次遭到驅逐，上一回則是對陣紅人，抗議界內、外球的判決。自從2018年執教洋基，布恩一共被驅逐了30次，是同時段大聯盟當中最多的教練。
洋基遭到金鶯投手群壓制，吉布森（Kyle Gibson）力繳7局無失分，只在9下藉由卡爾洪（Willie Calhoun）的二壘安打突破鴨蛋，最終以1比3落敗，吞下自5月8日面對光芒後，首次系列賽敗北。2連敗的洋基戰績維持東區第3，落後龍頭光芒7場勝差，外卡部分則是位居美聯第2。
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