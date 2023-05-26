美國半導體大廠輝達搭上人工智慧（AI）熱潮股價不斷飆漲，25日終場漲幅逼近25%，收在379.8美元歷史新高，公司市值超過9400億美元。值得關注的是，有「女股神」稱號的方舟投資（Ark Investment）創辦人伍德（Cathie Wood）旗下公司今年1月初清倉輝達後，輝達的市值激增大約5600億美元（約17.37兆元新台幣）。

根據美國財經媒體報導，伍德旗下的旗艦ETF「ARK創新主動型ETF」（股票代碼ARKK）在1月初就賣掉輝達股票，錯過輝達最近的暴漲行情，這家晶片製造商的市值暴增大約5600億美元。雖然伍德幾檔規模較小的基金還持有輝達，但ARKK已經錯失輝達今年高達159.9%漲勢的大部分。

輝達2月股價在每股234美元時，伍德受訪時說輝達估值「非常高」。輝達週四股價收在379.8美元。

ARKK在2014年成立時，輝達曾是該基金最大持股之一，2022年10月，ARKK仍持有輝達逾75萬股，2022年11月底減少至略低於3萬9000股，並在今年1月中旬清倉持股。