高市府觀光局愛河改善工程於4月完工，改善園道鋪面及增設特色桌椅提供民眾愛河畔休息賞景的設施，為迎接工程完工並吸引更多人潮遊愛河，觀光局特別規畫於5月27日、28日起連3個周末假日在愛河河西中正路到五福路間舉辦「河西特色市集」，邀請民眾利用假日期間逛市集、欣賞愛河之美。

高市府觀光局長高閔琳指出，去年至今年4月愛河高雄橋至七賢橋2側分段施工愛河改善工程，營造更親民的愛河環境。首推河東觀賞愛河造型桌椅，方便民眾拿咖啡和簡易餐食到愛河畔悠閒賞景用餐，另外，河西園道鋪面改善讓民眾容易行走，剛完工就吸引附近居民及遊客前來觀賞、漫步，深受民眾好評。

高市府觀光局愛河改善工程於4月完工，改善園道鋪面及增設特色桌椅提供民眾愛河畔休息賞景的設施。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

隨著改善工程完工，眾所期待的愛河市集也將強勢回歸，觀光局規畫於這周起連續3個周末（5／27-28、6／3-4、6／10-11）下午2時至晚間9時辦理河西特色市集，吸引民眾前來感受愛河的轉變。

觀光局特別提醒，此次「河西特色市集」會場在愛河河西中正路到五福路之間，較靠近五福路端，和以往靠近中正路端位置不同，請多加留意，且活動辦理的3個周末攤位都有變化，6月起更搭配高市府在愛河灣周邊辦理的「海洋派對」活動，歡迎民眾每周前往參加，體驗高雄初夏的涼爽悠閒。