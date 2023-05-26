根據最新統計，3月台股ETF規模已經飆破兆元，有3檔高股息是規模增加最多的前4檔，顯示高股息ETF依然是存股族熱門標的。專家表示，高股息殖利率高又抗跌，尤其是復華投信推出的特選臺灣科技優息指數(00929)，觀察5年年化報酬率約有15.9%，對於存股族來說頗具吸引力！

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，電子科技股居台股產業市值權重之冠，在電腦及周邊設備、半導體及相關電子零組等領域因為有完整的供應鏈，以及強大的技術力，具世界級競爭優勢、產業獲利能力強，使股價長期表現與配息值得期待。

00929平均股息率約7.5%、年化報酬率15.9%

近幾年，ETF的穩健股息深受投資人青睞，多數人喜歡大盤指數型、高股息、債券型及ESG等類型的ETF，其中又以高股息最熱門。專家指出，以去年為例，台股大跌超過20%，但高股息ETF卻不受影響，在去年績效表現最好的前10大台股原型ETF中，有6檔就是高股息，像是00731及00713分別僅跌5%、7%左右；00878也只跌約有9%，比大盤少了一倍，因此大眾更傾向購買高股息。

專家表示，若要觀察一檔高股息ETF是否有機會成為潛力股，可用股息率高低、報酬率多寡及產業獲利性等3項指標來觀察。以0056、00878及00929三檔ETF追蹤的高股息指數與大盤比較，發現近5年來，三檔高股息指數表現均優於大盤；其中00929指數最佳，回測過去5年績效，平均股息率約為7.5%，年化報酬率則有15.9%左右。

至於0056追蹤的台灣高股息指數，平均股息率6.9%，僅次於特選臺灣科技優息指數。雖然股息率優於永續高股息精選30指數，但年化報酬率僅為8.4%左右，比永續高股息指數年化報酬率11.3%為低。

00929成分股皆是科技類股 長期指數表現良好

00929之所以如此優秀，其成分股都是科技類股。眾所皆知，台灣科技產業市值權重最大、技術能力強、具備國際影響力，不僅半導體產業優秀，電腦周邊設備、電子零組件、通信網路等眾多科技產業，也有很多績優生，獲利能力強、配息不錯。因此長期來說，電子類股指數報酬優於大盤，也比金融、傳產等指數表現好。

再來，00929是目前股票型ETF的首檔月月配台股ETF，每個月都能有收入，對於小資族與存股族來說很有吸引力，是值得投資人關注的下一檔高股息ETF大黑馬。

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