自2019年以來，馬斯克曾多次表示他的這家醫療設備公司將展開大腦植入物的人體試驗，這些植入物將用來治療癱瘓、失明等嚴重疾病。但這家成立於2016年的公司一直到2022年初才尋求FDA批准。今年3月傳出的內部消息指出，FDA駁回了Neuralink的人體試驗申請。

據員工透露，FDA向Neuralink指出幾個需要在批准前解決的問題，主要包括這些植入設備的鋰電池、植入物電線在大腦內移動的可能性，以及如何在不損壞腦組織情況下安全取出設備。

Neuralink周四在推特上宣布獲FDA批准進行第一次人體臨床研究，「在與FDA密切合作下，Neuralink團隊達成了令人難以置信的工作，這也代表著重要的第一步，有一天我們的技術將幫助許多人」。

不過該公司也表示，目前臨床試驗尚未開放。

馬斯克提出的願景是身體有殘疾和身體健康的人都能在當地的醫學中心透過外科手術迅速植入設備，以治愈肥胖、自閉症、憂鬱症、精神分裂症等各種棘手的健康狀況，甚至將來人類不必動手就能瀏覽網頁、打遊戲，以及具備不藉助任何感官或物理途徑就能將訊息傳遞出去的「心靈感應」（Telepathy）能力。