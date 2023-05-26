台大經濟系學生會正副會長選舉，其中一組候選人的政見有高達16項的歧視言論，引起社會譁然，後來這2位學生也出來道歉，但仍止不住網民的怒火，一名網友挖出副會長後選人的朋友詢問為何要道歉，結果該生竟回說「怕沒有宿舍住！」隨後該生又被網友爆料，過去曾在網上留下一大堆「厭女」的不雅言論。

一名網友日前在Dcard上分享「經濟系候選人吃瓜合輯」，揪出該生過去在網路上留下一系列「厭女」的言論，而且用字遣詞相當不雅，再度掀起討論。

不少網友看了搖頭直呼，「有夠勁爆，這流出去的話真的社死」、「這些備份要好好留著，以為以後逃到美國就沒事了嗎？我人在美國，閒的是可以幫忙把這些言論都翻譯一下，多年後大家一起記得看看這位還能逃到哪裡去」、「原本以為只是純粹白目而已，現在只覺得我的三觀被震毀了」。

其中有一位網友則透露說「他的黑料本來就很多，只要不符合他的心意，他都要嘴一波，歧視別人父母的職位，話裡話外都在表達自己家裡有錢和是美國人，跟我們大部分打仗後逃不掉的X民不一樣。」

另原PO也分享截圖說，有人詢問經濟系副會長的候選人，在發表不妥當的政見以後，為什麼出來道歉了，結果該生竟然留言回應說「我怕沒宿舍住！」