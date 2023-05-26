大環境不景氣，存股領息成為死薪水之外的收入來源之一，但股市標的百百種，該如何判斷穩健配息的關鍵？專家表示，除了參考殖利率及發展前景外，能否填息才是關鍵因素。

台股除權息旺季是投資人最期待的日子，觀察上市櫃公司殖利率排名，航運貨櫃股佔據榜單前4名，榮登榜首的長榮海運，今年配發現金股利70元，殖利率高達46.36%；第二名陽明海運則是配發現金20元，殖利率32.68%，高額現金股息令存股族流口水。

小心現金高股利！應避開景氣循環股

不過，專家提醒，千萬不要看到高配息就衝動購買，應該考量公司是否填息，以及股利所得併入綜合所總額計算，是否會有更高的課稅級距。以長榮為例，配發現金股利70元，在短線沒有利多支持下，完全填息的機會微乎其微，且今年各機構法人預估，今年長榮每股盈餘(EPS)差異很大，預估今年賺16元，甚至10元都不到，多數認為下半年盈餘會大幅度下修。

此外，航運、鋼鐵、營建等景氣循環股建議避開，因為此類股若是將時間拉長，其價格波動較大，股利容易受景氣影響，恐使股價大幅縮水。至於近日話題最熱的高股息ETF，多數成分股以景氣循環股為主，也容易造成配息不穩定的狀況，因此在篩選高股息ETF要格外小心。

00929以ROE篩選成分股 指數總報酬17.9%

以復華投信的台灣科技優息ETF（00929）為例，它屬於第三代高股息ETF，意指將更多個股基本面納入指標篩選規則當中。採樣母體為發行市值前200大股票、台灣電子類上市上櫃普通股，篩選連續3年股東權益報酬率（ROE）均大於0，剔除近3年平均殖利率最低前10%、過去一年波動度最高的前10%，再考量股息變異性及本益比，如此可降低選到景氣循環股的機率，同時還能維持股價穩定與高股息。

00929是國內首檔月配息高股息ETF，以00929追蹤的特選台灣科技優息指數總報酬達17.9%，勝過台股加權指數的9.81%，且已經為投資人搭配擁有最佳月月配息的組合，對於習慣了領月薪的投資人，月月領息就好像每個月都還有一筆薪資收入，不用工作還有月薪可以領，真的是一項不錯的被動收入還能分散二代健保補充保費，實現成為躺平族的美夢。

強攻科技優息個股 息收可顧、成長可期

復華投信表示，00929的月配息機制是為了方便投資人，但本質還是精選對的產業、對的指數，完攻高股息ETF的所有必備要素，成分股100%是電子科技類股，主打從科技股裡挑選出高股息的ETF。本次產品將科技股、高配息、以及月月配息三大優勢組合成為投資人的好標的。經理人許忠成說明「特選台灣科技優息指數」多數是全球市佔率高的好公司，例如技嘉、緯創、華碩、宏碁、微星、廣達、聯電、日月光、可成等公司，均是全球排行前五名的優質科技龍頭股。又如光寶科、和碩、佳世達等高股息ETF常見成分股，以及大聯大、聯強、瑞儀等配息穩定的公司，亦名列其中。

00929 5/24~26募集，預計今(2023)年6月9日掛牌上市，最快7月開始配息，投資人可以把握機會參與申購。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。