日本知名格鬥選手赤井沙希，擁有神似名模林志玲的美貌，加上174公分的修長身材，被外界封為「格鬥妖精」、「摔角界林志玲」，不過近期卻無預警宣布「將在今年退休」，真實原因曝光後，讓粉絲直呼難以接受。

赤井沙希以特兒及演員身分出道，2013年加入日本摔角聯盟DDT，正式進軍女子摔角界，至於身家背景可說是赫赫有名，不僅是日本戰國名將赤井直正後代，父親更是著名演員兼前職業拳擊手赤井英和，雖然赤井沙希在擂台上和對手對打模樣殺氣騰騰，不過每張擂台花絮照卻宛如拍寫真一般，散發出性感嫵媚的女人味，擄獲一票男性粉絲的心。

今年正逢赤井沙希出道10週年，原本預計在8月、9月舉辦紀念活動，未料卻拋出引退震撼彈，她表示11月12日出賽後，就準備退休，引退地點選在出道發跡之處，也就是東京兩國國技館進行比賽，她強調最終賽事仍會全力以赴到最後一刻，為摔角生涯劃下完美句點。

赤井沙希透露選在事業巔峰之際退休，主要是「希望成為一朵美麗凋零的花朵，而不是枯萎凋零的花朵，在大家心中保持美麗是我的理想，我不否認未來可能會感到寂寞，但這是我對粉絲們表達愛的方式」，意謂在最美好一刻引退是最佳選擇，消息曝光後，讓眾多粉絲直呼不捨，但也不忘獻上祝福，希望她未來能有更好發展。