行政院院長陳建仁今天參加「綠色化學 共創永續」成果發表會。（林良齊攝）

立法院昨天舉行選罷法朝野協商，不只朝野沒共識、連執政黨內立委也傳出有異音，也有立委質疑是為貫徹民進黨總統參選人賴清德意志，罔顧比例原則，行政院院長陳建仁表示，民選公職人員都必須要監督制衡行政部門的運作，因此他們需要具有更好的尊嚴、名譽及信賴的資格與條件，看到這樣的需要因此提出相關的修法，盼朝野各黨支持，讓台灣的民主更上層樓。

立法院內政委員會日前協商「公職人員選舉罷免法修正草案」、「總統副總統選舉罷免法修正草案」等案，擬增訂曾犯國安三法、內亂外患等罪，經有罪判決確定者，終身不得參選，但對於曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者，終身不得參選，無法達成共識，後來在委員會協商時，該條文也遭保留，昨天在朝野黨團協商討論未果，可能會在今天的院會中面臨表決大戰。

陳建仁說，台灣一次次經過民主選舉的洗練，台灣的民主制度運作越趨成熟，候選人的要求也越來越高，由於民選公職人員都必需要監督、制衡行政部門的運作，因此需要具有更好的尊嚴、名譽及信賴的資格與條件，看到這樣的需要因此提出相關的修法，人民也不容許黑金槍毒背景候選人，盼朝野各黨支持，讓台灣的民主更上層樓。

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