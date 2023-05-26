我國遭國際多國列為「行人地獄」，且近期發生多起未禮讓行人遭車輛撞擊死亡事件，行政院昨天通過「行人優先行動綱領」，行政院院長陳建仁今天受訪時表示，4面向改善，包括工程、教育、監理及執法，中央政府以外也需要各縣市一起配合及努力，各縣市一起加油讓台灣行人得到最好的保障，讓行人能夠優先，養成禮讓行人的好習慣。

「行人優先交通安全行動綱領」列出工程、教育、監理及執法4面向，並提出19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項最多，主要在建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數趨勢一致呈現增加情形，本次行動綱領監理面向提出5項；教育面項3項、執法面向2項，監理、教育及執法主要建立國人正確用路觀念及導正違規行為

行政院院長陳建仁今天參加「綠色化學 共創永續」成果發表會。（林良齊攝）

陳建仁表示，行人交通安全為重要議題，行政院也在昨天的院會中通過行政優先交通案全行動綱領4面向改善，包括工程、教育、監理及執法，中央政府以外也需要各縣市一起配合及努力，各縣市一起加油讓台灣行人得到最好的保障，讓行人能夠優先、養成禮讓行人的好習慣。