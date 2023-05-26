搶攻端午商機，日本鰻魚飯專賣店「小倉屋」再度推出年年秒殺的「福袋造型蒲燒鰻魚粽」，並自即日起在網站開放預購，限量2,000組、售完為止。

以日本職人精神製作的小倉屋「蒲燒鰻魚粽」，因為耗時且堅持日本鰻魚粽的工法，所以無法大量製作，每年推出就被疾速搶訂一空、一盒難求。從第一年800組至第二年原定1,000組加量至1600組，今年也僅能稍微增量到2,000組，讓更多喜歡不同口味與日本風味的人，可以端午節送禮或與家人享用，也可以在盛夏吃鰻魚補充元氣。

台灣唯一、濃濃日本風味的小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽，讓過節吃粽的同時又多一份祝福，且在粽葉上還精心烙印上小倉屋logo，呈現出濃厚的日本簡約時尚感，每組售價980元，內含蒲燒鰻魚粽4顆、蒲燒醬2瓶、山椒粉4包，享用時僅需使用蒸鍋直接將包著竹葉的粽子加熱約15～20分鐘左右即可，依個人喜好，亦可淋上附贈的蒲燒醬或山椒粉更添美味。

為讓口感及味道均為上乘之作，小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽悉心混合餡料，一層米飯餡料，一層金黃蛋絲，費工炙烤的鰻魚鋪好鋪滿，做工繁複。鰻魚粽外型有別於台灣粽的三角形而是以福袋粽型呈現，剝開竹葉立眼看見色深而香滿滿蒲燒鰻魚鋪在糯米、白飯、筍子和香菇充分攪和融合的米糰子上，日本的典雅風格綻現！為讓粽體具有Q彈口感，因此選用糯米和台灣特產白米各半，然後以高湯和泡香菇的甘純水付蒸。且為讓香氣與入口層次不單一，還精選鮮美乾香菇和爽脆的筍子切丁末分別蒸熟後再充份與米飯混合，並與小倉屋特製蒲燒醬一起拌攪，混合過程中也將炙烤過後焦香味十足、香酥卻帶軟嫩的鰻魚細丁加好加滿拌入其中，打造出充滿鰻魚香、香菇鮮、筍子脆的完美組合，與台灣粽子有迥然不同的風味。