軸承大廠瑞穎去年EPS為10.30元，創歷史次高，26日股東會通過每股配發現金股利10.2元，不單連續第三年配息至少10元，也是歷年股利配發最佳。瑞穎董事長陳柏峰表示，瑞穎最近1、2個月營運已看到春燕，將逐月成長，逐季跳躍式成長，全年營運先蹲後跳，希望今年業績可回到2021年的8、9成。

瑞穎26日股東會承認去年營業報告書、決算表冊及盈餘分配案，並修改公司章程。去年合併營收16.74億元、營業利益3.74億元、本期淨利3.62億元，EPS從前年10.08元微增至10.3元，連續第三年賺超過一個資本額，會中也通過每股配發現金股利10.2元。

陳柏峰表示，瑞穎去年營收16.74億元，年減退26.83％，稅前淨利4.53億元、年增1.58％。去年營收衰退，獲利反而增加，主因是匯兌收益約9千萬元挹注，彌補營業收益減少的部分。展望今年是辛苦的一年，去年上半年海運運費增加4至12倍，瑞穎經與客戶商量各吸收一半運費，每隻貨櫃加收運費surcharge12,000美元。不過美國量販通路商不可能自行吸收貨運，遂將運費上漲反映在售價上，致使終端消費力下降。

陳柏峰指出，瑞穎去年10月中旬安排業務人員到美國拜訪主要客戶，去年11月取消向客戶加收的運費每隻貨櫃加徵12,000美元surcharge運費部分，但客戶去化庫存速度太慢，瑞穎今年第一季營收2.32億逾元，相較去年同期衰退逾5成多。

陳伯峰表示，瑞穎最近1、2個月訂單看到春燕飛過來，業績會逐月成長，逐季跳躍式成長，今年營運會先蹲後跳，希望今年業績可回到2021年的8、9成。