111年營收17.71億元，稅後淨利1.46億元，每股稅後盈餘（EPS）1.12元，較去年成長143.48％，為近10年來每股獲利表現最好的一年。

精剛自110年新增鎳基超合金熔煉產線後，111年產品自製率顯著提升，產線產能大幅增加，藉由製造流程優化與設備改善，獲得更佳的得料率，有效控管成本；隨疫情穩定、各國逐步解封，舊客戶訂單持續回流，尤其是歐洲市場銷售額成長迅速，業務接單方向亦選擇獲利性較佳之訂單，成功轉型為合金材料專業製造廠，擺脫殺價競爭的低毛利貿易單，穩定長期獲利狀況。

精剛今年度的營運目標將聚焦在國防航太產業用高階鎳基及鈦合金的銷售。除了鞏固既有客戶外，並持續開發歐美地區精密鍛造新客戶，至今成效斐然。此外，精剛致力於提升產品之完整性、去化庫存與降低材料成本，並結合公司中、長期發展方向，開發進入大型油氣、能源與生醫產品客戶之直接供應鏈，並為航太材料認證市場作準備。