行政院發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用，外界關注是否會啟動下波修法，行政院院長陳建仁今天表示，相關機關30年前的函釋已不合時宜，也不符合現行法律規定，希望這樣的內容的修正後，避免引起不必要的困擾，也避免讓國人及國際誤解。

中國籍錢姓男子民國2018年來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死，其家屬提出國賠，法院一、二審判高雄市政府需賠償463萬元；判決是經函詢國賠法主管機關法務部及陸委會，獲函覆「中國大陸人民也是中華民國人民」，適用國賠法，所以據此依法賠償。

行政院院長陳建仁今天參加「綠色化學 共創永續」成果發表會。（林良齊攝）

陳建仁指出，相關機關30年前的函釋已不合時宜，也不符合現行法律規定，為了使兩岸人民權利及義務有更好的規範，陸委會審視相關內容、做出決定，希望這樣的內容的修正後，避免持續引起不避要的困擾，也避免國人及國際誤解。