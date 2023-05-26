知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南因致力發展永續產業及太陽能、保護環境的交通方式，成為全台唯一入榜的城市。市長黃偉哲指出，台南將持續推動永續觀光及綠色旅遊、打造智慧之都，並期許「台南400系列」活動能更加提高台南的國際能見度，吸引更多國際遊客前來台南旅遊。

市府表示，Booking.com推薦的全球10大永續旅遊目的地，有：義大利梅拉諾（Merano）、巴西伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、台南、哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）、南非史德蘭波希（Stellenbosch）、美國夏洛特（Charlotte）、紐西蘭漢默溫泉（Hanmer Springs）、德國慕尼黑（Munich）、印尼珀尼達島（Nusa Penida）及奧地利薩爾斯堡（Salzburg）。

其中，台南的飲食文化、豐富歷史、隨處可見古老寺廟，以及高掛燈籠的傳統巷弄備受遊客喜愛，Booking.com也因「致力發展永續產業及太陽能」、「保護環境的交通方式」等因素，將台南列為全球10大永續旅遊目的地。

市府指出，2019年疫情發生前，喜愛到台南深度旅遊的3大主力市場遊客，每年平均有30多萬人，包括：日本約20萬人、歐美約10萬人、港澳約3.5萬人。如今解封開放國境，國際旅客陸續回流，台南也趁機推出國際旅客前來台南旅遊獎勵方案，向有經營接待境外團客的旅行業者招手，最高可申請10萬元的補助。