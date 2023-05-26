im.B詐騙案持續延燒，國民黨立委王鴻薇24日在立法院公布影片，指調查局的人投了1300萬不敢聲張，另她掌握「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯等人飲宴。對此，法務部責由台灣高檢署進行行政調查，台高檢26日指派曾任廉政署長的台高檢主任檢察官賴哲雄簽分「調字案」，展開行政調查。

立委王鴻薇在立法院質詢時播放1部影片，片中是imB舉行投資人說明會，找來的講師提到調查局人員有投資台幣1300萬元，都不敢聲張等；她質疑是否有檢調人員涉案，或者是成為被害者。另王鴻薇強調她掌握1名「明星級檢察官」曾和im.B主嫌曾國緯等人飲宴。

對此，法務部長蔡清祥回應，刑事部分已由台北地檢署偵辦中，另台灣高等檢察署、調查局督察室分別針對是否有檢調人員涉入，依職權展開行政調查、進行了解中。

法務部表示，已請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。

台高檢針對檢察官涉入im.B案，已簽分「調字案」，指派主任檢察官賴哲雄負責進行行政調查。賴哲雄是司法官學院25期結業，歷任一審檢察長、廉政署長、法務部法制司長，經驗豐富，他先前曾因台南地檢署簽結前行政院發言人陳宗彥疑接受業者招待案，南下調查。