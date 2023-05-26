對於主辦單位、台北市旅行公會理事長駱炫宏致詞時表示，希望旅遊業組團赴陸禁令能解除，蔡英文對此回應，先前已提到，希望兩岸在疫後能逐步恢復恢復健康有序的交流，旅遊業正是其中的一部分，相信交通部在討論後會有一些方案，會再跟大家報告。

2023台北國際觀光博覽會今日起連4天於台北世貿一館開展。此次集結250家海內外廠商，展位格數達700格，包括10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉，預估人潮將突破30萬人次，開創新一波億萬旅遊商機。

蔡英文表示，台北國際觀光博覽會已邁進第17屆，每年都吸引許多旅遊愛好者，創造出許多商機。很高興跟大家一起參加這場旅遊人的盛會，要藉這個機會感謝所有觀光旅遊業的夥伴，過去3年多來努力配合防疫，一起度過疫情挑戰，「大家都辛苦了」。

蔡英文指出，政府會協助產業邁向疫後復甦，從去年就開始預做準備，行政院與交通部啟動各項振興措施，如透過國旅補助積極鼓勵國旅。隨著全球各國陸續解封，台灣也自5月起疫情等級降階、24日迎來第200萬旅遊人次，顯示台灣觀光正在逐漸復甦。

蔡英文表示，目前全球來台旅遊人數的前十名，有香港、韓國、日本，東南亞也占了6名，代表台灣鄰近國家的人民對台灣旅遊充滿興趣。她透露，前幾天在總統府紀念品銷售處看到一群香港旅客，表示因為喜歡來台灣所以經常來，對此歡迎喜歡來台灣的旅客可以常常來。

蔡英文也指出，交通部組織法已經完成修法，交通部觀光局將改制為交通部觀光署，在人力及資源部分會比以往更充足。相信未來政府整體觀光資源的領導一定會更強勁，讓觀光旅遊業能蓬勃發展。

蔡英文表示，疫情讓全球觀光旅遊業都面臨嚴峻挑戰，各國都在努力調整，台灣也積極重整腳步，現在要全力衝刺達成今年來台旅客600萬人次目標，要對自己、對台灣有信心，要用品質和服務再次擦亮台灣觀光招牌，讓全球觀光客看到台灣的美，感受台灣的安全和便利。