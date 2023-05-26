到英國讀書的大陸學生數目過往不斷增加，部份英國大學更有超過一半海外學生來自大陸，直到今年才有微微下降。英國高等教育監管機構就警告境内的大專院校，不要過度依賴大陸學生帶來的學費。更有分析認爲，沒有必要、也難以限制大陸學生到英國學習，但應該對從事重要科技研究的海外學生加強審查。

據了解，英國對海外學生的收費可以比起本地英國學生高出一倍。根據英國高等教育統計局數據顯示，在2021／22學年，高達15萬1690名在英學生來自大陸，相當於非歐盟學生數目的27％。

此外，大陸學生比例最高的南安普敦大學（University of Southampton），在2021／22學年的8600多名海外學生中，有60％都來自大陸，全校約有2萬4000名學生。

英國學生事務辦公室（Office for Students，OfS）近日向23家大陸留學生人數眾多的大專院校發信，確保有在海外學生收入突然下降時的應對計劃。報告中表示，舉例來說，不斷變化的地緣政治環境可能會對收入構成即時及重大影響，已致函要求分享應變計畫。

根據VOA美國之音引述中國戰略風險研究所副主任Andrew Yeh說，如要限制大陸學生到英國留學只會適得其反，在很多與大陸接觸如學術交流仍會帶來正面影響。但他說英國政府需要更清晰表示，什麼研究會構成國家安全風險。

例如伯明翰大學與華中科技大學加強合作，而華中科技大學有六所與國防研究有關的研究室，並與解放軍有緊密合作，這是令人關注的。

Andrew Yeh認為，與其直接減少大陸學生在英國留學人數，針對戰略上重要的研究範圍，包括從事破壞性及新發展科技研究的海外學生加強審查，會是一個更有效的管理風險方法。