據德國《商業日報》報導，特斯拉未能充分保護消費者、員工、商業夥伴的資料。報導說，一名告密者對該報紙透露了100GB的機密資料。

據了解，荷蘭資料保護監管單位已經接獲特斯拉在荷蘭歐洲總部的告知，並稱特斯拉已經對荷蘭當局提交初步報告。

歐盟的「一般資料保護規則」(GDPR)規定，公司如果擔心個人資料外洩，就有義務提出報告。

特斯拉和德國當局都未對該報導提出評論。

該報導指出，可以在名為「Tesla Files」的資料夾上找到相當大量的客戶資料。

這些文件檔案包括超過10萬名前任和現任員工的姓名，包括特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的社會安全號碼，以及私人電子郵件、電話號碼、員工的薪水、客戶銀行詳細資料，以及產量的機密細節。

該入侵事件違反了GDPR規定。《商報》援引德國資料保護辦公室發言人的話說，從資料保護角度來看，如果證據充分，這件事將變得嚴重。

該報引用洩露出去的文件稱，有數千名顧客投訴了特斯拉的司機輔助系統，其中有約4千起投訴涉及到，車子突然加速或煞車。

在上個月，特斯拉員工也私下分享了2019年至2022年期間，客戶汽車監視器拍攝到的、極具攻擊性的影片和影象。