彰化市彰美路一段店家林立，因停車空間不足，違規臨停狀況頻傳，當地店家還在社群平台貼文指出，他停放在店門口的機車三天兩頭被撞，一個月內被撞了4次，哀嘆「我的機車不是買來給各位撞的」。轄區警方指出，將加強整理彰化市彰美路的違規停車及道路障礙，請民眾配合。

彰化市彰美路一段停車空間不足。（孫英哲攝）

該店家貼文表示，他在彰化市彰美路一段住一年多了，停放在家門口的機車大概已經歷十幾次撞擊，透過監視器發現肇事的都是路邊停車的車輛，他就問「好好開車很難嗎？」不僅如此，他的店門口也常被占滿，無法出入，有時放在門口的三角錐也被亂拿，實在很無奈。

當地居民說，俗稱「過溝仔」的彰化市彰美路一段商家林立，很不好停車，常有貨運業者要上下貨品時，就會在路邊臨停，常會發生撞到路邊機車的狀況，他們都見怪不怪了。

彰化警分局五組組長汪振豪指出，該分局尚未接獲相關報案，針對彰化市彰美路路段因停車秩序容易引發擦撞事故的狀況，該分局將針對該路段的違規停車及道路障礙的部分加強整理。

汪振豪表示，彰化市彰美路路段因雙向各劃設雙車道，所剩的路肩道路空間相當有限，民眾若在該路段路邊停車時未保持安全距離，就常會發生擦撞路邊停放車輛的事件；另外，在道路停放機車必須符合相關規定，並緊靠道路邊緣，會比較安全。

若是在道路堆置物品或是堆放足以妨害交通之物，依《道路交通管理處罰條例》第82條「道路障礙」等規定開罰，可處罰新台幣1200元至2400元罰鍰。