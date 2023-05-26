InnoVEX每年匯集多國新創企業及ICT專業人士，鏈結全球豐沛創意產業資源與資金，今年除了力邀歐洲復興開發銀行（EBRD）領軍來自東歐、非洲等新興市場的新創廠商參展，還有多個國家館進駐，全球創新生態系在InnoVEX激盪出商業火花。

今年歐洲國家館聲勢浩大，法國館四大亮點主題包含電源供應與管理、消費性電子、人機互動和資通訊安全，其中被電池領導廠商採用的快充固態微型電池技術備受矚目。比利時法蘭德斯館率領系統整合商、區塊鍊技術、透過機器學習進行海底電纜監測運維跨領域團隊，以及比利時成長最快的矽光電半導體公司。首次以國家館形式實體參展的義大利館，展出研發首個船隻共享交易的整合查詢演算法，以及創新工地監視。荷蘭館喊出「The Orange Accelerator」口號重磅回歸，聚焦前瞻和永續性區塊鏈領域，推動區塊鏈認證解決方案之嶄新應用。波蘭館展示建築設計軟體、顯示器保護及軟體開發等隊伍，盼運用成熟技術和成功商業模式經驗與各界新創交流。

除此，還有帶來10家新創團隊、期待更多台日合作的日本館，盼運用成熟技術及商業模式與世界交流的巴西館，以及憑藉資安技術領域享譽全球的以色列館。

除了國家館，由加速器或政府單位支持的新創團隊也相當有看頭，時代基金會（Garage+）率領從全球38國200餘家新創精選而出的37家科技新創參展，還有首度參展的遠傳加速器藉由InnoVEX促成旗下雲端及物聯網新創業者與國際新創交流。

經濟部技術處TREE新創主題館響應政府「連結未來、連結全球、連結在地」三大新創發展願景，將主打科研產業創新在半導體、資安、AI、智慧生活、生技等領域的落地應用。

由臺灣最新型加速器TAcc+聯合「林口新創園」、「亞灣新創園」、「陽明交通大學加速器A2T計畫」、「新竹生醫產業及育成中心」等單位，於經濟部中小企業處新創主題館共同展出智慧醫療、智慧生活、智慧製造和綠色科技等領域技。首次設立的臺南新創館以地方創生為主軸，結合小屋家文創、璞育文教協會等團隊展現產業轉型成果，展現跨領域創新應用的無限可能。